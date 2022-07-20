У співпраці з окупантами підозрюються двоє мешканців смт Шевченкове на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, 60-річний мешканець смт Шевченкове Куп’янського району з середини квітня 2022 року налагодив співпрацю з представниками країни-агресора. Чоловік, виконуючи завдання окупантів, закликав місцеве населення виходити на роботу до сільської ради, збирав списки мешканців, які брали участь в АТО/ООС. Також підозрюваний примушував місцевих мешканців вивісити на адміністративній будівлі Шевченківської міської ради прапор рф.

За підтримки окупантів чоловік забирав автомобілі у місцевого населення, вилучав у мисливців селища зброю. Крім того, підозрюваний сприяв розграбленню сільськогосподарських підприємств громади та вивезенню з них зерна, насіння соняшнику, кукурудзи на територію рф.

Ще один підозрюваний — 51-річний чоловік. Він почав співпрацювати з окупантами з травня 2022 року. Допомагаючи агресорам, він вивозив сільськогосподарську техніку, зерно та добрива з підприємств, розташованих на території Шевченківської територіальної громади. Діючи спільно з військовими рф, підозрюваний забирав у місцевого населення автівки на потреби окупаційної адміністрації, закликав до співпраці з агресором та наголошував, що у складі рф «буде краще».

Крім того, цей же чоловік збирав дані про родини українських військових та в подальшому передавав їх окупантам.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура