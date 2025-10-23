У Ставрополі ліквідовано щонайменше трьох російських десантників (відео)

22 жовтня 2025 року внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки сил Руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку вдв зс рф.

Гучна подія сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста ставрополь (вул. сєрова, 533).

Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та “відзначилися” численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення рф.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України