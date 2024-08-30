У Сумах через пожежу після російської атаки є перевищення рівня діоксидів сірки та азоту в повітрі

Людей просять якомога менше бувати на свіжому повітрі.

У Сумах через пожежу, яка виникла унаслідок атаки РФ є перевищення рівня діоксидів сірки та азоту. Росіяни вдарили по підприємству, яке виготовляє упаковки для дитячого харчування, а також соків та побутової хімії.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Зараз триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До цього часу у небі над Сумами спостерігається чорний дим. Спеціалісти Сумського лабораторного центру контролю та профілактики хвороб проводять відбір проб атмосферного повітря для проведення досліджень якості повітря на вміст хімічних речовин у трьох точках.

“За попередніми результатами виявлено незначене перевищення концентрації діоксиду сірки та діокисду азоту”, – йдеться у повідомленні.

Також Сумським обласним центром з гідрометеорології здійснюються дослідження проб атмосферного повітря, відібраних на стаціонарних постах спостережень за станом атмосферного повітря в місті Суми.

До повної ліквідації пожежі та отримання результатів досліджень жителям Сум рекомендують: закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі, особливо людям, схильним до алергічних реакцій, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, ретельно обробляти речі, продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.

Через російську атаку по Сумах відомо про поранених, також є двоє загиблих жінок. // LB.ua