У Сумах унаслідок обстрілу російськими загарбниками, кількість загиблих зросла до двох, постраждало 20.

У Сумах унаслідок обстрілу кількість загиблих зросла до двох, постраждало 20 (троє залишаються в лікарні). Також унаслідок влучання ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Пошкоджено гуртожитки та багатоповерхівки

Про це повідомляє Сумська міська рада в Телеграмі, передає Укрінформ.

Зазначається, що продовжуються заходи з розбирання завалів та евакуації населення. Працюють 36 працівників ДСНС і сім одиниць техніки та стільки ж одиниць комунальної техніки.

Надано тимчасове місце для проживання 13 особам.

У результаті ракетного удару було пошкоджено елементи контактної мережі по вул. Ковпака.

Зранку 30 липня відновлено подачу напруги та рух тролейбусів відповідно до маршрутів. Працівники КП «Електроавтотранс» продовжують ремонтні роботи щодо повного усунення технічних несправностей.