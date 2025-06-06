У Тернополі після російської атаки забруднене повітря, влада звернулася до населення

У Тернополі зафіксували перевищення шкідливих речовин у повітрі після російського удару. Людей просять не виходити з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоду.

Він повідомив, що за інформацією держустанови “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, станом на 08:00 6 червня за результатами замірів на межі зони ураження виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій деяких шкідливих речовин.

Через сильне задимлення та погіршення якості повітря мешканців закликають не виходити з дому, щільно зачинити вікна і утримуватися від перебування на вулиці, особливо дітей та осіб із хронічними захворюваннями.

Заміри продовжуються, фахівці обіцяють інформувати про зміну ситуації додатково.

Нагадаємо, що 6 червня російські війська атакували Тернопіль ракетами “Калібр” і дронами-камікадзе “Шахед”. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, пошкоджено промислову інфраструктуру. У місті виникли масштабні пожежі, частина населення залишилась без електропостачання та води.