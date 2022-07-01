У тилу бойовиків вибухнула нафтобаза: у Росії істерять про «приліт» від HIMARS

Це не перший вибух на нафтобазі російських угруповань в Луганській області.

У тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області прогримів вибух на нафтобазі російських військ.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На опублікованих в мережі відео видно, як ракета падає на нафтобазу окупантів, після чого підійматися хмара диму.

Російські пропагандисти з Russia Today, цитуючи місцевих зрадників і бойовиків, пишуть, що «приліт» нібито здійснили ЗСУ з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

УНІАН