У Торецьку росіяни влучили у зупинку транспорту: щонайменше 8 загиблих
Російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту в Торецьку Донецької області, загинули щонайменше 8 людей.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко:
“8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години.
Серед поранених – три дитини.
За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей”.
За словами Кириленка, росіяни пошкодили церкву та поранили священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки.
Очільник ОВА закликає жителів евакуюватися. // УПTweet