У Торецьку росіяни влучили у зупинку транспорту: щонайменше 8 загиблих

Російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту в Торецьку Донецької області, загинули щонайменше 8 людей.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко:

“8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години.

Серед поранених – три дитини.

За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей”.

За словами Кириленка, росіяни пошкодили церкву та поранили священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

Очільник ОВА закликає жителів евакуюватися. // УП