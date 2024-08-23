У Третій штурмовій розповіли про результати вчорашнього прориву на Харківщині

Результат атаки Третьої штурмової бригади на Харківщині — десятки одиниць знищеної військової техніки та понад три сотні вбитих та поранених окупантів.

Про це в ефірі «Суспільне.Новини» розповів речник 3 штурмової бригади Олександр Бородін.

Після вчорашнього прориву, бійці Третьої штурмової виконують стабілізаційні дії, закріплюються на позиціях. росіяни своєю чергою намагаються контратакувати, проте намарно.

«Це сильно скувало їхні сили — бо вони відтягують резерви на рівні 20 армії. Відчутно, що вони зараз намагаються переробити як оборонну складову, так і наступальні свої плани. Вони у них змінилися, тобто доводиться їх заново планувати і заново розробляти», — заявив Олександр Бородін.

Головним успіхом, вважає речник Третьої штурмової, є те, що раптовим наступом змогли збити наступальний потенціал ворожої 20 армії. Інше досягнення — знищення сил та засобів. Ще одне — порушення загальних планів ворога в цьому напрямку, тому що у ворога був наступальний потенціал в бік Макіївки.

«Це було і нарощування штурмових груп, нарощування сил та засобів, я думаю, ці плани у них вже не є актуальними. Це була безумовно і територія — ми там маємо приблизно 2 кв. км, але, з військової точки зору головне — про наступальний потенціал і про знищення сил та засобів», — констатував речник Третьої штурмової бригади. // АрміяInform