У тимчасово окупованому Скадовську підірвали авто «віце-губернатора» окупаційної влади

Першого «віце-губернатора» окупаційної влади Херсонської області Віталія Булюка поранено внаслідок підриву автомобіля.

Про це повідомляють «Інтерфакс» з посиланням на «МОЗ» Херсонської області та «Супільне» з посиланням на мера Херсона Олександра Яковлєва.

«Булюк справді постраждав. Його стан середньої тяжкості, стабільний. Водій автівки загинув на місці. За моїми даними, спрацювала міна спрямованої дії, автомобіль згорів», — сказав голова «МОЗ» Херсонської області Вадим Ільмієв.

Він додав, що чиновник перебуває в одній із лікарень регіону.

Яковлєв також повідомив, що водій загинув на місці. За словами мера Херсона, Булюк перебуває у лікарні у Сімферополі.