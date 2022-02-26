У Василькові йдуть важкі бої: російські війська намагаються висадити десант
У Василькові Київської області в ніч на 26 лютого йдуть важкі бої. Російські загарбники намагаються висадити десант з повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
«В цей час в місті Василькові йдуть важкі бої», — йдеться в повідомленні.
У ЗСУ зазначили, що російські загарбники намагаються висадити десантників з повітря.
Нагадаємо, в ніч на 26 лютого українські зенітники збили російський військовий транспортник Іл-76 з десантом.
Зазначимо, раніше ППО України збили в районі проведення ООС вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів.