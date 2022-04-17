У Вінниці СБУ затримала чоловіка, який знімав переміщення українських військ

Чоловік знімав переміщення сил ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, від 25 лютого, до 15 квітня.

Служба безпеки України затримала вінничанина, який знімав переміщення техніки та особового складу ЗСУ. Відповідні матеріали спецлужба знайшла у телефоні затриманого.

Про це повідомляє СБУ у Вінницькій області.

Затриманий чоловік розповів, що здійснював зйомку переміщення сил ЗСУ на території області від 24 лютого до 15 квітня. В той день він був викритий спецслужбою.

В СБУ наголошують, що наразі триває подальша перевірка дій «оператора» у рамках відкритих кримінальних проваджень. // ТСН