У Волгоградській області РФ уражено один із найбільших НПЗ, який переробляв 14 млн. тонн нафти на рік

У ніч на п’ятницю, 31 січня, один з найбільших нафтопереробних заводів Російської області було атаковано. НПЗ знаходить у Волгоградській області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Telegram.

“Було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших у РФ”, – написав Коваленко.