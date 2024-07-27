У Волгоградській області Росії самознищився надзвуковий бомбардувальник Су-34 (фото, відео)

У Волгоградській області Росії впав російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34, про це повідомило Міноборони країни-агресора.

За даними відомства, Су-34 зазнав аварії під час виконання навчально-тренувального польоту. Екіпаж начебто катапультувався. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність.

Мешканці Серафимовичського району помітили дим над лісом. Очевидці стали відобразити те, що відбувається на камеру, і стали публікувати кадри в соціальних мережах.

Минулого року в цьому регіоні була аналогічна ситуація. У вересні бомбардувальник Су-24 розбився у Калачівському районі. Тоді позаштатна ситуація сталася так само під час виконання планового навчально-тренувального польоту.