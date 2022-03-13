У захопленій російськими загарбниками Волновасі російяни вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Православної Церкви України.

«Завжди бути поруч, духовно підтримуючи наших захисників – сенс служіння військових капеланів: в будь-якій ситуації, за всяких умов і обставин, часом навіть ціною власного життя… З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова).

Наш брат у Христі був пострижений в ченці у Свято-Феодосійському монастирі м. Києва, тривалий час подвизався у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Отець Платон був світлою та доброю людиною. Таким Ви лишитесь у нашій пам’яті назавжди, отче.

Помолимося за спокій раба Божого ігумена Платона, нехай Господь упокоїть його душу у Своїх оселях.» — написали на сторінці у Фейсбук ПЦУ.