У Воронєжі вигоріли вщент два російські комплекси РЕБ Р-330Ж «Житєль» (відео)

У ніч з 27 на 28 січня 2025 року у воронєжі на росії знищено 2 дороговартісні ворожі комплекси РЕБ Р-330Ж “житєль”.

Вказані автоматизовані станції були розташовані на заводі “протек”, де їх виготовляють.

Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у воронєжі зжерла обидвох “житєлів”.

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України