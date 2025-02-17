У Воронєжі вигоріли вщент два російські комплекси РЕБ Р-330Ж «Житєль» (відео)
У ніч з 27 на 28 січня 2025 року у воронєжі на росії знищено 2 дороговартісні ворожі комплекси РЕБ Р-330Ж “житєль”.
Вказані автоматизовані станції були розташовані на заводі “протек”, де їх виготовляють.
Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але пожежа у воронєжі зжерла обидвох “житєлів”.
Слава Україні!
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet