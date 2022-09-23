У Вовчанську колишній поліцейський став у окупантів «начальником штабу»

Кожен, хто зрадив Присязі, та став зрадником — під пильною увагою прокуратури та ДБР. Відповідальність за перехід на бік ворога у надважкий час для всієї України — невідворотна.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експравоохоронцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Вовчанськ колишній поліцейський пішов на співпрацю з російськими військовими. Зрадник особисто взяв участь у створенні незаконного правоохоронного органу окупантів — так званого «відділу поліції», де обійняв посаду чергового.

Згодом підозрюваний отримав підвищення від представників країни-агресором, які та призначили його «начальником штабу» у псевдополіції. І тут зрадник сумлінно виконував вказівки окупантів: щодобово складав звіти про виконану роботу.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура