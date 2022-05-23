У Запоріжжі поліція затримала прихильника «руського миру», у нього знайшли зброю

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили зброю, радянську та комуністичну символіку.

У цілодобовому режимі оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області спільно зі слідчими та іншими підрозділами поліції відпрацьовують та перевіряють інформацію стосовно осіб, які можуть співпрацювати з ворогом та своїми діями загрожувати нацбезпеці.

За результатами заходів поліцейські встановили місцевого мешканця – прихильника «руського миру». Чоловік відкрито підтримував повномасштабне вторгнення рф на територію України та дії окупантів. У його помешканні оперативники УСР та слідчі відділу поліції №2 Запорізького райуправління поліції виявили та вилучили автомат АКСу та кілька магазинів із набоями до нього, рації, набої різного калібру, а також заборонену в Україні радянську та комуністичну символіку.

Громадянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вознесенівська окружна прокуратура м. Запоріжжя.

Національна поліція України