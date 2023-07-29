У Запоріжжі в результаті російської атаки загинули двоє людей

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна – отримала поранення.

Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.