У Запоріжжі в результаті російської атаки загинули двоє людей
Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна – отримала поранення.
Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
“Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка”, – повідомив він.
Також в результаті російської атаки отримала поранення ще одна жінка.
“Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету”, – заявив Куртєв.