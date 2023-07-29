У Запоріжжі в результаті російської атаки загинули двоє людей

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна – отримала поранення.

Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

У Запоріжжі під час російської атаки загинули двоє людей

Фото: У Запоріжжі під час російської атаки загинули двоє людей (Віталій Носач, РБК-Україна)

“Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка”, – повідомив він.

Також в результаті російської атаки отримала поранення ще одна жінка.

“Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету”, – заявив Куртєв.

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