У Запоріжжі внаслідок чергового російського ракетного удару є загиблі та поранені (фото)

О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета «Іскандер-К» влучила в об’єкт цивільної інфраструктури. Загинула людина, дев’ятеро — отримали поранення.

На місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни.

10 серпня росіяни укотре поцілили ракетою в місце громадського відпочинку. У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Національна поліція України