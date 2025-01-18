У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару зруйновано собор УПЦ МП

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки військ РФ пошкоджений собор. Йдеться про Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє місцеве видання «РІА Південь».

Зазначається, що собор був пошкоджений внаслідок вибухової хвилі зранку 18 січня.

За словами настоятеля храму, під час вибуху у соборі було дві людини, вони не постраждали. Протоієрей уточнив, що у храмі перебували черговий та одна жінка-парафіянка.

Свято-Андріївський кафедральний собор був серйозно пошкоджений внаслідок обстрілу Росії. Там повністю обвалилась стеля, дах вцілів, але перебували у храмі небезпечно. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення та ікони. Також є зовнішні пошкодження собору.

Главком