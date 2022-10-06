У Запоріжжі знову вибухи: окупанти б’ють по місту ракетами
Громадян закликають перебувати в укриттях.
Російські загарбники знову завдають ракетних ударів по Запоріжжю. У місті вже чули серії потужних вибухів.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в Telegram.
“Чергова ракетна атака ворога”, – заявив голова ОВА.
Він закликав громадян перебувати в укриттях.
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у Запоріжжі внаслідок нічних ворожих ракетних обстрілів загинули двоє жінок. Багато людей вдалося врятувати, у тому числі трирічну дівчинку. Госпіталізували 8 осіб. // УНІАНTweet