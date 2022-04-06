У Запорізькій області окупанти викрали жінку і шантажували її чоловіка – бійця ВСУ 

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Супротивник намагався психологічно тиснути на захисника України, зазначили в Офісі генпрокурора.

У Запорізькій області російські окупанти викрали українку, щоб психологічно тиснути на її чоловіка, який входить до лав Збройних сил України.

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Супротивник погрожував, що жінку мордуватимуть, щоб її чоловік порушив військову присягу, повідомили в Офісі генпрокурора.

«За даними слідства, 5 квітня… представники збройних сил країни-агресора викрали громадянку України з метою психологічного тиску на її чоловіка… Погрожуючи тортурами та спричиненням шкоди життю та здоров’ю жінки, окупанти намагалися змусити його порушити військову присягу ЗСУ», — зазначили у відомстві.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

У прокуратурі додали, що на тимчасово захопленій частині Запорізької області супротивники не раз викрадали правоохоронців. // УНІАН

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