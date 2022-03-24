У Запорізькій області троє підлітків підірвалися на боєприпасі: їх госпіталізовано

У Запорізькій області троє підлітків знайшли боєприпас і гралися з ним, доки він не здетонував.

Їх госпіталізували до лікарні, передає УНН з посиланням на пресцентр Запорізької ОДА.

«У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) і гралися з ним допоки він не здетонував. Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації», — йдеться в повідомленні.

Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації нагадує, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-«метелики». Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались.

Протипіхотні міни-«метелики» мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.

“І про це все потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки — начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети”, — наголосили у відомстві.