У Запорізькій області в авто підірвали призначеного окупантами «голову» селища

Він помер у лікарні.

У селищі Михайлівка Запорізької області вибухнуло авто ставленика окупантів Івана Сушка. Він загинув.

Про це заявив один із колаборантів Володимир Рогов.

За його словами, під машиною Сушка була вибухівка. Внаслідок вибуху він отримав поранення, його госпіталізували до лікарні, де він і помер.

Сущко в 2015 був кандидатом у депутати Михайлівської сільради від “Опозиційного блоку”. Потім працював ведучим свят.

Законного голову селища окупанти викрали в квітні. Вони примусили його скласти з себе повноваження і “призначили” головою селища Сушка. // LB.ua