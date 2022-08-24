У Запорізькій області в авто підірвали призначеного окупантами «голову» селища

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Він помер у лікарні.

У селищі Михайлівка Запорізької області вибухнуло авто ставленика окупантів Івана Сушка. Він загинув.

У Запорізькій області вибухнуло авто "призначеного" окупанти "голови" селища

Сушко. Фото: Братчук у Телеграм

Про це заявив один із колаборантів Володимир Рогов.

За його словами, під машиною Сушка була вибухівка. Внаслідок вибуху він отримав поранення, його госпіталізували до лікарні, де він і помер.

Сущко в 2015 був кандидатом у депутати Михайлівської сільради від “Опозиційного блоку”. Потім працював ведучим свят.

Законного голову селища окупанти викрали в квітні. Вони примусили його скласти з себе повноваження і “призначили” головою селища Сушка. // LB.ua

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