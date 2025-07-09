У ЗСУ з’явився новий тренувальний комплект, який дозволяє економити боєприпаси

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ тренувальний комплект UF. Він створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міноборони.