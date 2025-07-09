У ЗСУ з’явився новий тренувальний комплект, який дозволяє економити боєприпаси
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ тренувальний комплект UF. Він створений на українському підприємстві з урахуванням досвіду та особливостей практичної підготовки наших захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міноборони.
Зазначається, що він дозволяє проводити повноцінні динамічні тренування практичних дій особового складу за різними тактичними сценаріями.
Елементи комплекту монтуються на спорядженні та зброї військовослужбовця, що навчається. Використання UF не потребує застосування боєприпасів. Заряду акумуляторів комплекту вистачає на понад пів доби безперервної роботи.
Його можна використовувати за складних погодних умов – має захист від вологи та пилу на рівні IP65. Максимальна дальність умовного “пострілу” з використанням обладнання комплексу складає понад 1 км.