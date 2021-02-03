У ЗСУ заявили, що Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» — це російські проєкти

Для введення в оману користувачів ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими.

Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» — це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України.

Про це повідомляється на сайті ЗСУ.

«Спеціальні майданчики у месенджерах створюються російськими спецслужбами для поширення фейків про Збройні Сили України, збору інформації про них для подальшої дискредитації українських військовослужбовців та Збройних Сил України в цілому. Найвідоміші з таких платформ — Telegram-канали “НачШтабу” та “Черговий ООС”. Це російські проєкти, які не мають відношення до ЗСУ. Для введення в оману користувачів, ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими», — йдеться у повідомленні

У ЗСУ нагадали, що у 2018 році месенджер Telegram дозволив надавати спецслужбам Росії за рішенням суду дані користувачів, які підозрюються у тероризмі. Ці дані включають не лише ІР-адреси, а й номери телефонів, доступ до повідомлень у чатах.

«Теlegram-канал “НачШтабу” позиціонується як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що «наболіло». У мережевих обговореннях подробиць військової служби можуть фігурувати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо. Саме ця інформація для противника «на вагу золота»», — зазначається у повідомленні.

Фото: zsu.gov.ua

«Низка російських та проросійських ЗМІ, а також окупанти на Донбасі активно рекламують «НачШтабу» та «Черговий ООС», що ще раз доводить приналежність та спрямованість цих ресурсів. Ми нагадуємо, що це ворожі проєкти та закликаємо користувачів месенджерів споживати інформацію відповідально та комунікувати безпечно», — додали в ЗСУ,

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію. // LB.ua