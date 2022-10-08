У звільненому Куп’янську-Вузловому виявили тіла цивільних, яких розстріляли окупанти

Наразі тіла вбитих окупантами людей направлено для проведення судово-медичної експертизи.

У звільненому Куп’янську-Вузловому на Харківщині виявили тіла чотирьох цивільних, яких окупанти розстріляли у льоху одного з будинків.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, за попередніми даними, у середині вересня російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців: 73-річну власницю будинку та сусідську родину — 71-річну жінку, її онука та невістку.

“Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та слідчі Управління СБУ в Харківській області спільно з криміналістами ГУНП в Харківській області виявили вказані трупи з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови. Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова”, – розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що загиблих поховали родичі та сусіди на території їхніх домоволодінь.

Наразі тіла вбитих окупантами людей направлено для проведення судово-медичної експертизи. // УНІАН