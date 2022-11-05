У звільненому смт Високопілля на Херсонщині виявлено тіла трьох розстріляних окупантами цивільних

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури у звільненому від російських окупантів Бериславському районі Херсонської області тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

4 листопада прокурори спільно з працівниками поліції у смт Високопілля виявили три тіла зі слідами насильницької смерті.

За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь.

Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Офіс Генпрокурора