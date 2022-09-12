У звільненому від окупантів селі на Чугуївщині виявлено тіла мирних мешканців зі слідами катувань

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За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Після деокупації с. Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан.

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11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них — сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне.

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт.

Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Огляд місця події проводили прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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