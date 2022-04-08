Удар окупантів по залізничному вокзалу Краматорська: 30 осіб загинули, більше 100 поранених

У залізничний вокзал Краматорська Донецької області влучили дві ракети окупантів, внаслідок чого наразі відомо про 30 загиблих, більше 100 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі», — зазначив він.

«Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ», — зазначив він.

Між тим, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти вдарили по вокзалу касетним «Іскандером». «Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей», — повідомив Кириленко.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей.

«Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей. Російська федерація — країна нелюдів і злочинців. Зло має бути зупинене!», — підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, днями голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликав усіх цивільних виїхати з території Донецької області. Також до населення повторно звернулася міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук і закликала населення одразу трьох областей — частини Харківської, Луганської та Донецької «евакуюватись, якщо є така можливість». // УНІАН