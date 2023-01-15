Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: загинула 21 людина, поранено – 73, в тому числі 14 дітей (фото)

На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

В Дніпрі станом на 07:25 співробітники ДСНС зі зруйнованої багатоповерхівки врятували 38 осіб, з них шестеро дітей. Під завалами загинула 21 людина, з яких одна дитина, поранено 73 особи, в тому числі 14 дітей.

Як повідомили в ДСНС, наразі триває ліквідація трьох незначних осередків тління в завалах. “Планується проведення ротації особового складу. Встановлено 4 намети ДСНС та один намет від волонтерів (забезпечено харчування). Психологами ДСНС надано допомогу 40 постраждалим”, – йдеться у повідомленні.

Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Освітлення місця проведення робіт забезпечено.

Як додав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, понад 40 поранених наразі у лікарнях, четверо у реанiмацiї – важкі. За його даними залишається невідомою доля ще понад 40 людей.

“Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230… Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3500 тонн уламкiв”, – повідомив Резніченко. // УНІАН