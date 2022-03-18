Удар по Львову: окупанти випустили шість крилатих ракет з акваторії Чорного моря

Рашисти випустили шість крилатих ракет Х-555 з акваторії Чорного моря на територію авіаремонтному заводу у Львові.

Про це інформує Повітряне командування “Захід”, пише УНН.

“За попередніми даними було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря”, — йдеться в повідомленні.

Наголосили, що дві ракети було знищено засобами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід».

Раніше Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив про ворожий ракетний обстріл у районі аеропорту Львова.

Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає, додав мер міста.