Удар рашистів по Шосткинській громаді: пошкоджено 12 багатоповерхівок, є руйнування інфраструктури

Міський голова Шостки розповів про попередні наслідки ракетної атаки.

Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумщини. Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження, зокрема й будинків, а також руйнування об’єктів інфраструктури, повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

«Сьогодні, 31 грудня ворог завдав ракетного удару по території Шосткинської громади та продовжує обстріли. Зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери», – написав міський голова у Facebook.

На місці ударів працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки та втрати поки уточнюються.

«Прошу зберігати спокій і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Необхідно знаходитись в укриттях! Школи, садки вдома! Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі», – додав Микола Нога. // Дзеркало тижня