Удар рашистів по Запоріжжю: в ОВА показали фото та відео наслідків

Російські терористи ввечері 6 грудня завдала удару по Запоріжжю. Відомо про загиблих та поранених. Також з’явилися фото та відео наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За інформацією Федорова, внаслідок російського обстрілу загинули дев’ять людей , ще сімнадцятеро поранені, в тому числі двоє дітей.

Також влучанням зруйновано СТО, пошкоджені будинки та магазини поруч.