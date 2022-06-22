Удар росії по пляжу з дітьми в Часів Ярі на Донеччині — поліція вилучила докази воєнного злочину

Внаслідок обстрілу загинула людина, багато поранених, серед яких — діти.

Поліцейські закликають мешканців Донеччини уникати пляжів та інших місць відпочинку, адже ворог цілеспрямовано б’є по скупченню мирних жителів. Тримайтеся з дітьми поблизу укриттів, а краще – евакуюйтеся.

Окупанти завдали удару вчора, близько 18:20, коли люди відпочивали від спеки на пляжі. Били з реактивних систем залпового вогню «Ураган» касетними снарядами. Пошкоджено два приватні будинки.

Постраждалих госпіталізовано. На місці працювали слідчо-оперативна груп

а та вибухотехніки. Поліцейські зібрали докази чергового цинічного злочину росіян.

За порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Поліцейські застерігають дорослих і дітей про небезпеку перебування біля водойм під час війни. Вже не вперше російські війська накривають вогнем місця відпочинку громадян – під обстрілами перебували Курахове, район Славкурорту. Просимо відкласти відвідування пляжів заради збереження життя.

Національна поліція України