Угорські посіпаки Кремля знову заблокували виділення грошей на зброю для України

Військову допомогу Україні Будапешт вважає “неприйнятною і нестерною”.

Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель слова якого цитує “Європейська правда”.

Боррель зазначив, що під час засідання Ради ЄС з закордонних справ міністри обговорювали питання посилення підтримки України, зокрема у зв’язку з останніми атаками Росії на лікарні. Головною темою було розблокування коштів, які мають компенсувати витрати європейських країн на військову допомогу ЗСУ.

“Більшість держав-членів наголосили на необхідності зняти блокування виплат, які затримуються вже кілька місяців або навіть рік. Вони також підкреслили важливість ухвалення рішення щодо нового фонду підтримки України, який більше року блокується однією з держав”, – зазначив посадовець.

Очільник європейської дипломатії не назвав конкретну країну, відомо, що саме Угорщина блокує виділення близько 6,5 мільярда євро з Європейського фонду миру для фінансування військової допомоги Україні.

“Ця держава-член вважає, що це є щось неприйнятним і нестерпним. На жаль, блокування продовжується”, – підсумував він.

Нагадаємо, Литва закликає ЄС обійти вето Угорщини щодо допомоги Україні. Зокрема міністр закордонних справ Габріеліс Ландсбергіс вважає, що “Будапешт у цьому питанні зайшов настільки далеко, що треба знайти ефективне рішення для обходу відповідних перепон”. // Дзеркало тижня