Угорський снайпер з Закарпаття закликав інших угорців стати на захист України

Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади опублікували ролік про закарпатського угорця, який захищає нашу країну на війні проти росії.

Сам «Szellem», що угорською перекладається як «привид», розповідає, що воює з росіянами через загиблих бабку та дідика у Будапешті 1956 року.

«Я, український угорець «Szellem» («Привид»), служу у 128-й Закарпатській бригаді на позиції снайпера. Я вбиваю москалів за своїх дідика і бабку, які загинули у 1956 році у Будапешті», — йдеться у повідомленні снайпера.

Закарпатець закликав й інших угорців України приєднуватись до захисту країни.

«Я закликаю усіх українських угорців Закарпаття до лав Збройних сил України!», — каже військовий. // Мукачево.нет