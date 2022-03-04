Украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова за посягательство на территориальную целостность страны
«Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому», — написала генпрокурорка Украины Ирина Венедиктова.
Служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний в поддержку войны.
По словам Венедиктовой, прокуроры уже запустили официальную процедуру объявления режиссера в международный розыск, пишут Ґрати.
Венедиктова выложила отцензурированное решение суда в фейсбуке. Реестр судебных решений сейчас отключен для безопасности судей и прокуроров.