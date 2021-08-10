Украинский военкор рассказал о новом «зашкваре» с российским оружием на Донбассе (фото)

Оккупанты обстреляли ВСУ минами, с которых забыли удалить код завода-производителя.

Российские военные на оккупированном Донбассе в который раз, сами того не понимая, выдали очередные доказательства собственного присутствия на территории Украины.

Об этом пишет в своем Телеграм-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

«Серьезный зашквар российской оборонки. Забыли удалить код завода-изготовителя из мины ПОМ-2Р1, которую забросили на наши позиции под Горловкой. ПОМ-2 сбрасывают с «беспилотника» или отстреливают из РПГ. А эту, последнюю модификацию мины можно устанавливать вручную. Бросаешь ее, как гранату, она возводится в боевое положение и выбрасывает четыре нити, датчики целы. Легкое касание к одному из них — роковое. Разминировать мину невозможно. Только взорвать», — пишет он.

Цаплиенко уточняет, что подобный вид мин производят исключительно в России с 1997 года. Используют эти боеприпасы тоже только российские военные.

«Обычно на Донбассе россияне используют ПОМки без маркировки. Но с этой железякой они серьезно промахнулись. На стакане-носителе мины — никаких пометок. Но бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики. Смотрим. Код производителя 583. Он совпадает с кодом Саранского федерального казенного предприятия России, известного больше, как Саранский механический завод», — рассказал он.

Журналист указал на то, что мина автоматически становится доказательством военных преступлений России в Украине. «А, посему, надеюсь, ее увидят и в Международном уголовном суде», — добавил Цаплиенко. // УНИАН