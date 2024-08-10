Україна атакувала газову вишку в Чорному морі, на якій зібралися окупанти

Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук у соцмережах та в коментарі “Українській правді”:
“Окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо.
І так, за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала.
Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗС України – це максимально серйозні чуваки”.
У коментарі “Українській правді” Плетенчук зазначив, що це – “не перша подібна операція”.
За словами речника ВМС, цю вишку ворог використовував зокрема для порушення нормальної роботи “зернового коридору”.
Офіцер додав, рішення було ухвалено задля забезпечення безпеки цивільного судноплавства.