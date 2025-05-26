Україна під російськими ударами третю ніч поспіль: головне про масовану атаку дронами та ракетами

Україна третю ніч поспіль перебувала під масованою комбінованою атакою Російської Федерації. Росіяни запускали ракети та дрони різних типів, внаслідок чого у різних областях зафіксовано руйнування.

Що відомо про наслідки нічного масованого обстрілу – у матеріалі РБК-Україна .

Які наслідки атаки на Київ і область

Київ

Ця ніч стала третьою поспіль, коли російська армія атакувала столицю ударними дронами. Тривога у місті тривала близько 6 годин.

Внаслідок атаки відомо про пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

Київська область

Київську область ворог атакував комбіновано – ракетами та дронами, в області працювали сили ППО.

Внаслідок ворожої атаки:

у Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди;

у Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок;

у Бучанському районі пошкоджено автомобіль.

За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Інші регіони

Черкащина

За попередніми даними, у регіоні сили ППО знешкодили 25 російських дронів. Станом на 09:30 про травмованих не повідомлялось. Звернень про шкоду від уламків на цю хвилину теж. Обстеження території триває.

Однак місцева влада уточнила, що є нові відомості про попередні атаки – на Уманщині вибуховою хвилею пошкоджено вікна професійного ліцею, котельні та житлового будинку.

Одещина

За попередніми даними, внаслідок влучання ворожих дронів в Одеській області виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях. Зокрема, в місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 метрів квадратних з подальшим загоранням.