Україна подала низку термінових вимог до ЄСПЛ щодо захисників «Азовсталі»

Окремо Україна вимагає змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські герої.

У вівторок, 23 серпня, Україна подала низку нових термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо захисників “Азовсталі”.

Про це йдеться у спільній заяві Мін’юсту та Міністерства закордонних справ.

“Україна подала низку нових термінових вимог у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників “Азовсталі”, які, самовіддано тримаючи оборону до останнього, потрапили до полону російських окупантів”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що вказане клопотання подано в межах міждержавної справи “Україна проти Росії (Х)” за заявою № 11055/22 щодо порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення росіян до нашої країни.

Україна також вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих “трибуналах” та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками.

Крім того, Україна звернулася до ЄСПЛ з вимогою змусити Росію надати інформацію щодо тримання та медичного забезпечення, якого потребують українські герої.

“Українські захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій. У разі потрапляння в полон, вони отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року. Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини”, – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Україна фіксує злочини російської федерації та використовує наявні міжнародно-правові можливості задля забезпечення прав українських захисників, які перебувають у полоні російських окупантів. Наша позиція чітка: вони є військовополоненими, жодного суду не може бути проведено над ними. Ми очікуємо, що ЄСПЛ уважно розгляне і задовольнить клопотання України”, – наголосила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Доля захисників “Азовсталі” після виведення з території заводу

Як повідомляв УНІАН, російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу “Азовсталь”.

29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисники, серед них – 95 оборонців “Азовсталі”.

За місяць, в ніч на 29 липня, внаслідок дій окупантів була знищена будівля на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу “Азовсталь”. Загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК “Вагнера” (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК – Євгена Пригожина.

6 серпня Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового “суду” у міській філармонії. Згодом ватажок “ДНР” Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

Головне управління розвідки Міноборони України попередило, що на День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове “судилище” над полоненими захисниками “Азовсталі”. За одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. // УНІАН