Україна повернула з полону 71 захисника і чотирьох цивільних (фото)

Україна змогла повернути з полону рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонної служби та цивільних.

Офіс омбудсмана та СБУ опублікували перші відео зі щойно звільненими захисниками.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

Серед визволених – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, четверо з них – цивільні. Шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

«Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок», – йдеться в повідомленні.

Захисників і Захисниць, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, адже дехто з них не чув голоси рідних від початку російського вторгнення на нашу землю.