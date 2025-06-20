Україна запровадила санкції проти причетних до виробництва дронів у Росії (список)

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Ефективні санкції проти російських катів в Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо введення санкцій проти осіб та компаній, які причетні до виробництва безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Новий пакет санкцій було введено проти осіб, які причетні до розробки й виробництва дронів “Герань”, “Орлан-10”, “SuperCam” та інших, у тому ж числі FPV-систем та постачальників товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Алабуга Машинери”.

Зокрема санкції торкнулись осіб, які:

  • імпортують й постачають комплектуючі підсанкційному акціонерному товариству (АТ) “Кронштадт” для виробництва “Бандероли”;
  • беруть участь у схемах обходу санкцій для імпорту товарів подвійного призначення.

Санкції проти фізичних осіб

Обмеження торкнулись 56 фізичних осіб.

Санкції проти юридичних осіб

Санкції були введені проти 55 юридичних осіб:

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