Україна збиватиме російські військові літаки при їх спробі потрапити до Придністров’я — Генштаб ЗСУ

У разі наміру росії перекинути військові літаки на територію придністровської молдавської республіки українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі.

Про це Укрінформу повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

«Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя», — підкреслив начальник управління.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня у Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровської молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.