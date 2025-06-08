Україна здобула історичну перемогу в повітряному бою: F-16AM, який багато хто вже вважав застарілим, збив російський “аналоговнєт” Су-35

Україна здобула історичну перемогу в повітряній битві: вперше в історії західний винищувач F-16 збив російський “Фланкер” Су-35. Бій стався вчора над північним сходом України: у рамках оборони Сумської області українські ВПС використовували бойові літаки для бомбардування російських позицій усередині країни і в сусідній Курській області.

У відповідь російські ВКС направили в бій високотехнологічний винищувач для завоювання переваги в повітрі – Су-35, щоб збити українські літаки.

Однак російський пілот не знав, що потрапляє в засідку: разом з американським F-16 у повітря піднявся шведський літак Saab 340 AEW&C, який засік Су-35 ще за 200-300 км до кордону і передав координати F-16, зазначає німецьке видання BILD.

Американський винищувач запустив ракету AIM-120, і Су-35 був збитий за 16 км від кордону на території Росії – недалеко від міста Коренево в Курській області. Пілот катапультувався. Українські винищувачі повернулися на базу без втрат.

На платформі X канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс похвалив координацію західних систем озброєння:

“Справа не тільки в F-16 – справжнім геймчейнджером стала шведська система AWACS, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети F-16 у реальному часі. Су-35 навіть не знав, що його атакують”.

Авіаційний канал Air Power також відзначив на X історичне значення зіткнення західної та російської техніки:

“Якщо інформація підтвердиться, це буде перший повітряний бій за участю українського “Вайпера” (F-16). Що ще більш важливо: російський “Фланкер” був збитий голландською модифікацією F-16AM – моделлю, яку багато хто вже вважав застарілою”.