Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Українська армія від початку російського вторгнення знищила 2593 одиниці ворожої техніки, яка очікується у 5 млрд доларів, або 700 млрд рублів.
Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.
Серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).
У грошовому вимірі 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, а ББМ – 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери разом – 2,4 млрд дол.
Forbes зазначає, що оцінка приблизна, а вартість одиниці техніки брали у відкритих джерелах.
Також видання не включало до розрахунку вартість випущених по Україні ракет. Лише балістичні ракети «Іскандер» та крилаті ракети «Калібр», які застосовують російські війська, коштують у цілому близько $3 млрд.
Українська армія також захоплює танки, бронетранспортери та іншу техніку російської армії. «Укроборонпром», який їх ремонтує та переоснащує, відмовився дати точну кількість захопленої техніки, але повідомив виданню, що це «велика кількість» і що трофеї «швидко» стають до бою на боці українських військових.
«Якщо пошкоджено частину корпусу чи гусеничний хід, це оперативно можна вирішити, проблем із необхідними комплектуючими в нас немає, – каже радник голови «Укроборонпрому» Владислав Криклій. – Ми зафарбовуємо елементи, які вказують на те, що це російська військова техніка». // Економічна правдаTweet