Українська авіація вдарила КАБами по скупченню росіян на Донецькому напрямку (відео)

Повітряні сили ЗСУ нанесли удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку

Українська тактична авіація здійснила удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу російських загарбників на Донецькому напрямку. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук та оприлюднив відповідне відео.

«Тактична авіація вражає! Удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку. Працюємо далі!», – додав Олещук.

Тактична авіація ВРАЖАЄ!

Удар керованими авіабомбами по скупченню техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку. pic.twitter.com/HJq6LkbQnX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 20, 2024

Раніше повідомлялося, що у небі над Курською областю українські пілоти щодня завдають ударів по об’єктах противника, працює авіація Повітряних Сил України. Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram. // Главком