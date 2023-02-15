“Знищили (без можливості відновлення) дані компанії, а саме вихідний код онлайн-додатків, які дозволяли здійснювати онлайн-оплати проїзду в метро, сервер мобільних додатків, призначений для передачі платіжних даних між банками, сервер ORA2 і ORA1, з допомогою якого функціонувала автоматизована система оплати проїзду в московському метрополітені, відео-сервер”, – додали в прес-службі.