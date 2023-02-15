Внаслідок результаті атаки на російського провайдера зафіксовано понад 5 тис. аварій і відсутність інтернету.

Українська “IT-армія” втрутилася в роботу одного з найбільших російських інтернет-провайдерів “Дом.ру” (ЕР-Телеком), а також отримала доступ до внутрішньої корпоративної мережі російської IT-компанії.

Як повідомляє прес-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram, Українська “IT-армія” отримала доступ до внутрішньої корпоративної мережі російської IT-компанії “ПЕЙТРАНС”, що здійснює надання послуг з технічної підтримки та сервісного обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду московського метрополітену.

“Втрутилися в роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів на болотах під назвою “Дом.ру “(ЕР-Телеком), послугами якого користуються “Альфа банк”, “Сбербанк”, АЗС “Лукойл”, “Татнефть” та ін.в результаті чого більше 5 тис. аварій в роботі, відсутній інтернет, скинуті налаштування систем і здійснено друк на більше тисячі принтерах з нагадуванням жителям мордора, що добро завжди перемагає зло”, – йдеться в повідомленні.

“Знищили (без можливості відновлення) дані компанії, а саме вихідний код онлайн-додатків, які дозволяли здійснювати онлайн-оплати проїзду в метро, сервер мобільних додатків, призначений для передачі платіжних даних між банками, сервер ORA2 і ORA1, з допомогою якого функціонувала автоматизована система оплати проїзду в московському метрополітені, відео-сервер”, – додали в прес-службі.