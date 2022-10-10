Українські ССО показали відео точних ударів HIMARS по техніці російських окупантів

Кадри з українського підрозділу безпілотників Очі, що показують удари по російській техніці на сході країни.

Українські ССО показали відео ударів HIMARS/M270, на якому видно знищення батареї РСЗВ БМ-21 “Град”, щонайменше трьох пускових установок 9П140 220-мм РСЗВ БМ-27 “Ураган”, а також трьох 152-мм САУ 2С19 “Мста-С” та іншої військової техніки російсько-фашистських загарбників.Кадри з українського підрозділу безпілотників Очі, що показують удари по російській техніці на сході країни.

УК